Общество
· Регина Шигабетдинова

Остаются на Родине: В России гражданам могут запретить выезд за границу со дня получения повестки и до явки в военкомат

В Госдуму внесены поправки о запрете на выезд за границу со дня получения повестки в военкомат
Остаются на Родине: В России гражданам могут запретить выезд за границу со дня получения повестки и до явки в военкомат

Фото: om1.ru

В Госдуме будет рассмотрен законопроект, касающийся повесток и призыва. Изменения предлагается внести в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

Согласно материалам из электронной базы данных Госдумы, тем, кто подлежит призыву на военную службу, запрещается выезд из России со дня получения повестки и до явки в военкомат.

"Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат", - отмечается в тексте поправок.

Спустя 7 дней с момента публикации повестки в электронном реестре повестка будет считаться врученной. Поправки гласят, что данный реестр будет формироваться автоматически. В нем опубликуют и копии направленных повесток, дату размещения повестки и дату, когда эта повестка считается врученной, а также информацию о военкомате и личные данные призывника, в том числе номер и серию его паспорта.

В данные из общедоступного реестра можно будет получить при обращении в МФЦ или с помощью портала «Госуслуги».

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