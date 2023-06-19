Остался 1 день, потом деньги сгорят: россиянам, у которых есть карта «Мир», дали время до 20 июня

Завтра, 20 июня, завершается установленный в рамках акции срок действия бонусов для участников программы лояльности национальной системы "Мир". Они получали бонусы на свои счета за покупки, путешествия по РФ, оплату экскурсий.

Все держатели карт "Мир" с завтрашнего дня не смогут распорядиться баллами, если не сделать это сейчас. По завершении акции бонусы станут недоступны, даже если ими не воспользовались.

В программе участвуют только банковские карты системы "Мир", которые зарегистрированы в программе лояльности.

Фактически у россиян есть день на то, что придумать, как распорядиться баллами - можно обменять на экскурсии, скидки на проживание в гостиницах или оплату покупок в общепите или магазинах.