Офисных сотрудниц Казани приглашают на кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис»

24 июня в Казани состоится кастинг 14-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис – 2023». К участию приглашаются офисные сотрудницы местных компаний. Главный приз – 3 000 000 рублей (налог оплачивает организатор).

Оргкомитет единственного конкурса красоты для офисных сотрудниц объявляет о начале нового сезона конкурса красоты «Мисс Офис – 2023»! В этом году конкурс пройдет в 14 раз.

Отборочные этапы в полуфинал конкурса запланированы с марта по август – 25 очных кастингов в городах России и онлайн-кастинги для зарубежных участниц. Кроме этого, для тех девушек, чьих городов не оказалось в расписании кастинг-тура, и тех, кто по каким-либо причинам не сможет принять участие в кастинге в своем городе, предусмотрены два дистанционных кастинга. Они пройдут в июне и августе.

Чтобы принять участие в кастинге, необходимо заполнить анкету на сайте конкурса до 22 июня. Участие в кастинге бесплатное!

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет на момент предстоящего финала конкурса. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. В конкурсе «Мисс Офис» успели поучаствовать сотрудницы крупнейших компаний, в числе которых: «Газпром», ПАО «Сбербанк», «Банк ВТБ», «Билайн», «РЖД», «РусГидро», ПАО «НК «Роснефть», «РЕСО-Гарантия», DANON, ПАО «Сургутнефтегаз».

Как проходит кастинг

В рамках очного кастинга участницы выступают с визиткой – рассказывают о себе и своей компании, а также демонстрируют творческие номера. После этого члены жюри совещаются и определяют имена девушек, которые становятся полуфиналистками. Завершается кастинг торжественным награждением победительниц и вручением приятных подарков каждой участнице.

Победительницы кастинга получают шанс представить свой город в полуфинале конкурса и выиграть 3 000 000 рублей в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора.

«Идея подать заявку на участие в конкурсе «Мисс Офис» пришла ко мне спонтанно. Я просто увидела страничку конкурса в одной из социальных сетей, посмотрела финальное шоу 2021 года, захотела рискнуть, и приняла участие в кастинге с мыслью: «А почему бы и нет!» Я искренне хочу посоветовать всем девушкам, которые думают подать заявки на участие в конкурсе «Мисс Офис – 2023» не думать, а подавать! Это невероятный личностный рост. Тот опыт и те эмоции, которые вы получите на всех этапах конкурса, не сравнятся ни с чем другим. Верьте в себя, в свои силы и в людей, которые рядом с вами и обязательно поддержат. И тогда все получится!», – Ирина Чернышева, «Мисс Офис – 2022», менеджер по продаже зарплатных проектов ПАО «Сбербанк», г. Петропавловск-Камчатский.

В 2022 году Агата Гайнутдинова из Казани, сотрудница птицефабрики «Яратель», успешно пришла отборочные испытания и приняла участие в финальном шоу в Москве, где жюри во главе с актёром и хореографом Егором Дружининым присудило ей титул «Мисс Очарование».

В этом году по итогам кастингов – очных и дистанционных – будут отобраны более 100 красавиц, которые примут участие в интернет-голосовании за выход в финал. Только 30 финалисток пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Именно она уедет домой с главным призом и званием «Мисс Офис – 2023».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия; гаджеты последних моделей, среди которых Macbook, IPhone, IPad; украшения с бриллиантами; обучающие программы; дизайнерские наряды; косметические наборы и множество других ценных подарков.

Отправить заявку на участие можно прямо сейчас по ссылке.

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.org

https://vk.com/missoffice

*Международный конкурс красоты «Мисс Офис» – это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья, в котором члены жюри оценивают не только красоту участниц, но и деловые качества, сообразительность и умение презентовать себя и свою компанию. Основная цель конкурса – популяризация образа успешной деловой женщины. Конкурс учрежден в 2010 году.

Онлайн-трансляцию финала 2022 года посмотрели более семи миллионов человек. Отчетный ролик о финальном шоу 2022 года.