Одни рискуют жизнью каждую секунду, а другие держат пятую точку в теплом "Казань Экспо": мобилизованные из Татарстана пожаловались на несправедливость с выплатами

Мобилизованные из Татарстана, которые находятся в зоне специальной военной операции, обратили свое внимание на вопиющую несправедливость при расчете выплат. Об этом сообщает 116.ru со ссылкой на супругу мобилизованного мужчины.

"Во время одного из недавних телефонных разговоров мой муж обратил внимание на то, что мобилизованные, которые сейчас находятся в зоне СВО, получают ровно столько же, сколько и мобилизованные в середине и конце октября, которые до сих пор торчат на полигонах", — рассказала супруга.

По словам женщины, всех мобилизованных беспокоит эта тема.