Общество
· Регина Шигабетдинова

Обходите стороной в магазине: эта опасная вода есть в каждом маркете

Известно, какую питьевую воду в магазинах не стоит покупать
Обходите стороной в магазине: эта опасная вода есть в каждом маркете

Фото: ru.publika.md

Россиянам сообщили о вреде питьевой воды в определенной упаковке. По словам специалистов, следует обращать особое внимание на бутылку: пластиковая тара представляет опасность.

Также при выборе воды нужно ознакомиться с надписью на этикетке. В учет должны идти степень очистки и минерализация жидкости. Самое главное - это происхождение продукта: более качественной является артезианская вода из скважины.

Помимо этого, специалисты советуют покупать воду в стеклянных бутылках, ведь в пластике есть бисфенол. Данный вредный компонент пластмассы способен попасть в воду в больших количествах, если бутылка хранилась на солнце или нагревалась. Такую жидкость точно нельзя упореблять, заявляют эксперты.

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