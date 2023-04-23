Известно, какую питьевую воду в магазинах не стоит покупать

Россиянам сообщили о вреде питьевой воды в определенной упаковке. По словам специалистов, следует обращать особое внимание на бутылку: пластиковая тара представляет опасность.

Также при выборе воды нужно ознакомиться с надписью на этикетке. В учет должны идти степень очистки и минерализация жидкости. Самое главное - это происхождение продукта: более качественной является артезианская вода из скважины.

Помимо этого, специалисты советуют покупать воду в стеклянных бутылках, ведь в пластике есть бисфенол. Данный вредный компонент пластмассы способен попасть в воду в больших количествах, если бутылка хранилась на солнце или нагревалась. Такую жидкость точно нельзя упореблять, заявляют эксперты.