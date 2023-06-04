Обходите эти консервы в магазине стороной: эксперт рассказал на что обратить внимание при выборе рыбных деликатесов

Специалисты рассказали, какие консервы опасно брать в магазине

Стало известно, какие рыбные консервы стоит обходить стороной в магазине. Покупателям следует внимательно изучать информацию на упаковке, ведь именно данный продукт подделвают чаще всего.

Специалисты напомнили, что проверки на этикетке срока годности мало - на упаковке есть более полезные данные. Сведения о дате изготовления следует искать на самой банке. Это дорогой способ маркировки и к нему может быть готов только ответственный производитель. Также имеет значение изучить информацию об изготовителе: лучшие консервы делают в прибрежной зоне. При этом воронежский или московский продукт вызывает вопросы. Вероятно, для приготовления использовалась замороженная рыба.

Помимо этого, покупателей предупредили: не стоит брать консервы в мятой или вздутой банке и отталкиваться от вылова рыбы. К примеру, путина сайры происходит с мая по август. Поэтому, если на упаковке указано, что сайра изготовлена в прибрежной зоне, но в октябре, то это говорит о том, что продукт, скорее всего, изготавливался из замороженного сырья или из более дешевой сардины.