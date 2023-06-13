Новая достопримечательность и точка притяжения для туристов в Перми: скульптура Бабы Яги

Самый известный сказочный персонаж — какой он? Скорее всего, большинство назовет Бабу Ягу – неоднозначную, но очень харизматичную героиню! Именно ее скульптуру недавно открыли около пермского ТРЦ «iMall Эспланада», так что туристы из Казани могут попробовать ее попросить об исполнении заветного желания. Говорят, бабуля их и правда исполняет!

Скульптуру открыли в рамках первого всероссийского кинофестиваля «Медвежонок»: он проходил в Перми, и на суд зрителей здесь представили более 40 фильмов. Оценивали картины как дети, так и взрослые: в итоге приз зрительских симпатий забрал фильм «Артек. Большое путешествие», лучшим детским сериалом стала «Манюня» - история про дружбу двух девочек, а первым среди анимационных фильмов единогласно выбрали мультфильм «Яга и книга заклинаний».

Одной из самых неожиданных и веселых гостей фестиваля стала самая настоящая Баба Яга, а в городе появилась новая «жительница» - сказочная скульптура. Такое соседство пришлось жителям по нраву, и многие уже попросили об исполнении заветного желания: все, что для этого надо сделать – потереть скульптуре нос. Такое поверье есть во всех городах, где уже «живет» бабуля – а это не только Россия, но и Дубай, Лондон и Майами.

Настроение всем присутствующим создавали талисманы «Галамарта» – огромные рыжие коты; они же раздавали подарки детям на мастер-классах и купоны на скидку – уже взрослым. В итоге получился большой, шумный и веселый семейный праздник, воспоминания о котором еще долго будут греть душу!

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