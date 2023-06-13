Общество
· Служба новостей

Новая достопримечательность и точка притяжения для туристов в Перми: скульптура Бабы Яги

Подписаться в Telegram

Самый известный сказочный персонаж — какой он? Скорее всего, большинство назовет Бабу Ягу – неоднозначную, но очень харизматичную героиню! Именно ее скульптуру недавно открыли около пермского ТРЦ «iMall Эспланада», так что туристы из Казани могут попробовать ее попросить об исполнении заветного желания. Говорят, бабуля их и правда исполняет!

Скульптуру открыли в рамках первого всероссийского кинофестиваля «Медвежонок»: он проходил в Перми, и на суд зрителей здесь представили более 40 фильмов. Оценивали картины как дети, так и взрослые: в итоге приз зрительских симпатий забрал фильм «Артек. Большое путешествие», лучшим детским сериалом стала «Манюня» - история про дружбу двух девочек, а первым среди анимационных фильмов единогласно выбрали мультфильм «Яга и книга заклинаний».

Одной из самых неожиданных и веселых гостей фестиваля стала самая настоящая Баба Яга, а в городе появилась новая «жительница» - сказочная скульптура. Такое соседство пришлось жителям по нраву, и многие уже попросили об исполнении заветного желания: все, что для этого надо сделать – потереть скульптуре нос. Такое поверье есть во всех городах, где уже «живет» бабуля – а это не только Россия, но и Дубай, Лондон и Майами.

Настроение всем присутствующим создавали талисманы «Галамарта» – огромные рыжие коты; они же раздавали подарки детям на мастер-классах и купоны на скидку – уже взрослым. В итоге получился большой, шумный и веселый семейный праздник, воспоминания о котором еще долго будут греть душу!

6+

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

3 часа назад

"Мощное вторжение холода": Роман Вильфанд пообещал 11 регионам сильное похолодание, Татарстан попал в список

Новости Казани

22 часа назад

На территории Казани обнаружено редкое растение

служба которая травит тараканов

Новости Казани

день назад

Это был метеорит: казанцам объяснили, что падало в небе над городом

Новости Казани

день назад

Сбросила наездницу: в Татарстане девушка упала с лошади и попала под колеса КАМАЗа

ремонт разъема зарядки телефона в Москве

Новости Казани

21 час назад

Задержались на пути в Татарстан: в Петербурге из-за пчел задержали рейс самолета в Казань

Новости Казани

день назад

Дочь министра обороны Шойгу посетила Татарстан

Новости Казани

4 часа назад

Похолодает до -3: в Татарстан идет аномальное похолодание
Новости Казани
3 часа назад

В Татарстане копить придется восемь лет: эксперты составили рейтинг доступности жилья в регионах

В Татарстане копить придется восемь лет: эксперты составили рейтинг доступности жилья в регионах

Общество

час назад

Новая достопримечательность и точка притяжения для туристов в Перми: скульптура Бабы Яги

Новости Казани

час назад

Отправились больше 600 тысяч человек: на Горьковской железной дороге увеличился пассажиропоток

Общество

2 часа назад

Офисных сотрудниц Казани приглашают на кастинг Международного конкурса красоты «Мисс Офис»

Новости Казани

2 часа назад

Причины предстоит установить: в Казани загорелся склад вторсырья рядом с КОМЗ
Итоги подведены: в Казани выбрали объекты для благоустройства в 2024 году
Новости Казани
час назад

Итоги подведены: в Казани выбрали объекты для благоустройства в 2024 году

Новости Казани

3 часа назад

Лошадь бросилась под "КАМАЗ": во время Сабантуя в Татарстане погибла юная девушка

Новости Казани

3 часа назад

"Мощное вторжение холода": Роман Вильфанд пообещал 11 регионам сильное похолодание, Татарстан попал в список

Новости Казани

3 часа назад

"Мистер сидр" стал для всех страшным уроком: в Набережных Челнах проведут массовые проверки в магазинах
7 свадебных трендов для мужчин в 2023 году. Бонус: скидка 50% на костюм в Казани
Интересное в Казани
5 дней назад

7 свадебных трендов для мужчин в 2023 году. Бонус: скидка 50% на костюм в Казани