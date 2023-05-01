Никакого розыгрыша: популярный продукт резко подешевеет в супермаркетах с 3 мая
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С 3 мая популярный продукт в супермаркетах резко подешевеет. Почти вся группа этих товаров для граждан станет дешевле практически вдвое, передает PRIMPRESS.
Масштабное снижение цен ожидается почти во всех российских регионах: новое решение на этот счет приняла одна из самых крупных сетей супермаркетов в нашей стране - «Магнит». Продуктовый ретейлер сделал значительно дешевле для покупателей такую востребованную группу товаров, как мясная продукция. Речь идет о сосисках, колбасе, мясной нарезке и прочих подобных продуктах, которыми граждане будут активно закупаться в преддверии длинных выходных.
Уже с 3 мая в супермаркетах ценники на такие товары будут переписаны в меньшую сторону. Так, колбаса для завтрака весом 400 граммов, которая стоила 250 рублей, теперь будет продаваться по 100 рублей - со скидкой 60%. А дисконт на сосиски и сардельки различных марок будет достигать 48-54%.
Также значительное снижение цен затронет буженину, салями, сервелат, корейку и различные мясные рулеты. Дисконты на них составят от 24% до 47%. Новые цены будут доступны для всех покупателей лишь одну неделю, в течение которой необходимо успеть закупиться такими товарами впрок.