Общество
· Регина Шигабетдинова

Никакого розыгрыша: популярный продукт резко подешевеет в супермаркетах с 3 мая

Известно, какая группа товаров с 3 мая станет вдвое дешевле для покупателей
Никакого розыгрыша: популярный продукт резко подешевеет в супермаркетах с 3 мая

Фото: ru.pinterest.com

С 3 мая популярный продукт в супермаркетах резко подешевеет. Почти вся группа этих товаров для граждан станет дешевле практически вдвое, передает PRIMPRESS.

Масштабное снижение цен ожидается почти во всех российских регионах: новое решение на этот счет приняла одна из самых крупных сетей супермаркетов в нашей стране - «Магнит». Продуктовый ретейлер сделал значительно дешевле для покупателей такую востребованную группу товаров, как мясная продукция. Речь идет о сосисках, колбасе, мясной нарезке и прочих подобных продуктах, которыми граждане будут активно закупаться в преддверии длинных выходных.

Уже с 3 мая в супермаркетах ценники на такие товары будут переписаны в меньшую сторону. Так, колбаса для завтрака весом 400 граммов, которая стоила 250 рублей, теперь будет продаваться по 100 рублей - со скидкой 60%. А дисконт на сосиски и сардельки различных марок будет достигать 48-54%.

Также значительное снижение цен затронет буженину, салями, сервелат, корейку и различные мясные рулеты. Дисконты на них составят от 24% до 47%. Новые цены будут доступны для всех покупателей лишь одну неделю, в течение которой необходимо успеть закупиться такими товарами впрок.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

12 часов назад

«Основана на неких предположениях»: в Гидрометцентре опровергли прогнозы Юрия Переведенцева из КФУ

Лонгриды

день назад

Zara и Stradivarius уже не те: стало известно, где они открылись в Казани

вывести тараканов в подмосковье цена

Общество

день назад

Стало известно, каким мессенджером чаще всего пользуются мошенники

Интересное в Казани

2 дня назад

От 1 месяца до 7 лет: редакция нашла в Казани универсальное занятие, которое поможет вырастить здорового ребенка

прайс лист на укладку плитки в Санкт-Петербурге

Общество

час назад

Никакого розыгрыша: популярный продукт резко подешевеет в супермаркетах с 3 мая

Новости Казани

день назад

Медпомощь по стандартам халяль: на KazanForum будут работать мужские и женские бригады медиков

Лонгриды

день назад

Водный баланс, доступные источники витаминов и никакой аллергии: простые лайфхаки от нутрициолога для поддержания здоровья весной
Новости Казани
3 дня назад

Власти Казани обнародовали график отключения горячей воды на 2023 год - посмотрите, когда вам греть воду чайниками

Власти Казани обнародовали график отключения горячей воды на 2023 год - посмотрите, когда вам греть воду чайниками

Новости Казани

2 дня назад

Страшный зомби перепугал отдыхающих в Парке Победы в Казани

Новости Казани

2 дня назад

"Ждет прекрасная, древняя, гостеприимная Казань": Путин обратился к участникам запуска обратного отсчета до начала "Игр будущего"

Новости Казани

2 дня назад

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил решить проблему с вывозом мусора в Казани и районах РТ

Новости Казани

2 дня назад

В Казани построят три снегоплавильные камеры за почти полмиллиарда рублей
На анализ транспортной ситуации в Казанской агломерации будут потрачены 10 миллионов рублей
Новости Казани
3 дня назад

На анализ транспортной ситуации в Казанской агломерации будут потрачены 10 миллионов рублей

Новости Казани

2 дня назад

Казань вошла в ТОП-10 лучших городов для отдыха в майские праздники

Новости Казани

2 дня назад

В Казани умер известный журналист и политтехнолог Владимир Марченко

Новости Казани

3 дня назад

В Казани мужчина выпал из окна с 13 этажа и погиб (видео)
Майские праздники близко: где в Казани покупать проверенно вкусный шашлык
Интересное в Казани
5 дней назад

Майские праздники близко: где в Казани покупать проверенно вкусный шашлык