Неэффективно, но девушки от этого умирали десятками: стало известно, как предохранялись наложницы в гареме султанов Османской империи

Как предохранялись наложницы в гареме султанов Османской империи

Наложницы в гаремах правителей Османской империи предохранялись, поскольку это было важно, пока любимая жена султана не родит ему мальчика. Только после того, как он подрастал и не было сомнений в его первой очереди на престол, наложницы могли вздохнуть с облегчением и частично отказаться от странных методов контрацепции, которые порой и вовсе убивали девушек.

Если говорить о средствах контрацепции, то в те времена они были малоэффективными. Чаще всего останавливали свой выбор на отварах или мазях, изготовленных на основе трав. Широкое применение получили в контрацепции оливковое и кедровое масло, а также соль свинца.

Если говорить о вреде для здоровья женщины, то именно соль свинца наносила максимальный вред организму.

Тех, кого не убивали соль свинца, могли добить смеси из фекалий животных, ушной серы и капусты. Часто отравление было критическим.

В особых случаях, когда рождение детей наложницей не было допустимо ни при каких условиях, ей удаляли матку и яичники полностью.