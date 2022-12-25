Общество
· Регина Шигабетдинова

Недорогая, но качественная: Роскачество назвало лучшую докторскую колбасу для оливье

Недорогая, но качественная: Роскачество назвало лучшую докторскую колбасу для оливье

Фото: tvc.ru

Роскачества назвали лучшие марки докторской колбасы, которые можно использовать для приготовления новогоднего оливье и не только. Такая продукция оказалась относительно недорогой по цене, но при этом колбаса сделана из натурального мяса и соответствует всем стандартам, сообщает PRIMPRESS.

По словам специалистов, всего за три последних года в лаборатории было исследовано более 40 различных торговых марок такой колбасы. Этот продукт наряду с другими важными ингредиентами входит в состав главного новогоднего салата – оливье. Многие предпочитают делать этот салат с мясом, курицей или красной рыбой. Но именно вареная колбаса используется чаще всего, а потому потребителям важно знать, какой продукт самый лучший.

По результатам многочисленных экспертиз в Роскачестве выделили марки докторской колбасы, которая станет лучшим выбором для новогоднего стола. Так, по соотношению цены и качества выиграла колбаса марки «Вязанка». Стоимость одного килограмма этого продукта составила всего 299 рублей, что достаточно недорого. При этом образец получил высокую оценку в 4,83 балла.

Эксперты отметили, что в этой колбасе нет консервантов и красителей, а также других опасных для здоровья компонентов. А содержание фосфатов не превышает допустимого, что говорит о том, что производитель не экономил на сырье.

В целом же самую высокую оценку выставиле колбасе «Окраина», которая получила 4,96 балла. Такой товар признали высококачественным и наградили его даже знаком качества на федеральном уровне. Но стоимость одного килограмма данной колбасы была больше 530 рублей, что уже не так дешево, как в случае с предыдущим образцом.

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