Специалисты Росконтроля огласили марки кофе, которые не стоит брать в магазинах

В Росконтроле обнародовали популярные марки кофе, которые не стоит покупать в магазинах даже при наличии скидки. Экспертиза выявила в них подделку, передает PRIMPRESS.

Чтобы кофе оказал распространенный эффект, он должен быть настоящим, сделанным из натуральных кофейных зерен. Многие покупатели предпочитают брать в магазине растворимый кофе, потому что его проще всего приготовить. А качественных образцов среди них оказалось немало.

Так, после анализа нескольких десятков торговых марок сублимированного кофе в список лучших вошли бренды Jardin, Jacobs Monarch, Today, Tchibo Exclusive, «Московская кофейня на паяхъ», «Черная карта», Bonvida и Ambassador Platinum. По словам эксертов, это настоящий кофе, в котором достаточно кофеина, продукт сделан из настоящих зерен, он безопасен и отвечает всем требованиям.

При этом ряд брендов попал в черный список организации. Подделкоц оказался растворимый продукт, произведенный в Ленинградской области. Анализ показал, что в упаковке был не кофе, а смесь из другого сырья, например, цикория или зерен злаковых культур. Аналогичное нарушение нашли в кофе итальянского происхождения, изготовленного под контролем компании из Рима, на упаковке которого написано Italiano. По уровню в нем кофеина, золы и общей глюкозы данный продукт нельзя называть кофе.