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Наложниц в гаремах султанов раскармливали до 150 килограммов: вот, для чего это было необходимо

Стало известно, зачем наложниц в гаремах султанов раскармливали до 150 килограммов
Наложниц в гаремах султанов раскармливали до 150 килограммов: вот, для чего это было необходимо

Фото: meme-arsenal.com

Многие зрители культового сериала "Великолепный век" обратили внимание на стройность наложниц в гареме султана. Однако историки и ученые говорят, что тут создатели фильа жестоко ошиблись. В гаремах правителей Османской империи худых девушек просто не могло быть, поскольку их специально откармливали до веса 150 килограммов и более того.

Когда начал править Ибрагим Первый, ни одна девушка с миниатюрными формами не могла удостоиться ночи с падишахом. Тогда мать правителя поняла, что у ее сына другие предпочтения. Она приказала поставить в гареме столы со сладостями, а порции рабынь увеличить вдвое.

Чтобы заинтересовать султана, наложницам нужно было набрать как минимум 150 килограммов. А лучше сразу поправиться до 200.

Самой желанной и любимой наложницей Ибрагима была Шакер Пара, ее вес составлял 230 килограммов. Естественно, из-за огромного веса она не смогла подарить султану наследника, но это не слишком его расстраивало. Именно Шакер Пара была той женщиной, которую он называл нежно "сахарок", именно она чаще других проводила время в покоях султана.

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