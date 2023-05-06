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Найдется в каждом магазине: российский крем оказался дешевле и лучше французского люкса

Найдется в каждом магазине: российский крем оказался дешевле и лучше французского люкса

Фото: открытые источники

Специалисты "Марки Качества" проверили несколько популярных кремов с добавлением витамина С. Удивили результаты исследования, по которым в ТОП лучших наряду с дорогими французскими средствами попал обычный российский крем за 500 рублей - Kora Phytocosmetics.

Продукт из РФ прекрасно впитывается, эффективно восстанавливает кожу, увлажняет и питает ее.
Он снимает раздражение, экономичен - его не требуется слишком много для достижения видимого эффекта.

Российский крем неожиданно для крупнейших мировых косметических компаний попал в ТОП-3 всемирного рейтинга, уступив только французскому производителю Vichy Liftactiv Collagen Specialist.
Но на французского крема составляет минимум 3500 рублей, а российский продукт в 7 раз дешевле.

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