В ГД внесли проект закона о найме на службу судимых и ограниченно годных

В Госдуму внесен проект закона, который, в случае принятия, разрешит набирать на службу в Вооруженные силы россиян, которые имеют судимость или ранее были признаны ВВК ограниченно годными.

Проект зарегистрирован в базе Госдумы в среду, 31 мая.

Речь в документе о том, что Минобороны может получить возможность заключить контракт с этими категориями россиян "в период мобилизации, период военного положения и в военное время".

Авторы проекта закона - руководитель комитета ГД по обороне генерал Андрей Картаполов и его первый зам Андрей Красов.

При этом уточняется, что ограниченно годным сделают отдельный перечень заболеваний, которые не допустят к службе даже после принятия закона. А судимым не позволят идти в ряды ВС РФ по контракту, если они совершили преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних или нарушили закон по ряду "тяжких" статей УК РФ.

Также предлагается судимых, которые пойдут на службу в периоды мобилизации, в военное время или в период введения военного положения, освобождать от наказания, судимость - гасить.