На себе не стоит проверять: несоблюдение этой приметы привело к миллионам разводов во времена СССР

Человеческое общество всегда прислушивалось к приметам. И даже не суеверные советские граждане придерживались определенных правил.

В СССР считалось, что гостям нельзя садиться или ложиться на хозяйскую кровать. Неприкосновенная супружеская постель "заряжалась" чужой энергией и осквернялась. Это означало, что скоро мужа и жену ждет череда грандиозных скандалов, а в худшем случае и развод.

В советских маленьких квартирах часто эта примета нарушалась ввиду ограниченной площади.

Не исключено, что запредельная статистика разводов в СССР связана именно с неуважением к чужому брачному ложу.