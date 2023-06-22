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Муравьи надоели на огороде: копеечный совет — средство есть на каждой кухне

Муравьи надоели на огороде: копеечный совет — средство есть на каждой кухне

Фото: открытые источники

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Перетаскивающие по участку тлю муравьи вовсе не так полезны, как пишут в детских сказках. На деле - они вредители, способные навредить урожаю. А потому опытные садоводы знают, как важно отвадить муравьев от своего участка.

Один продукт с вашей кухни станет верным подспорьем в этом вопросе. Речь идет о пшене. Крупу нужно смешать с сахарной пудрой.

Полкило сырого пшена и 100 граммов сахарной пудры создают смесь, которая будет отравой для муравьев. Организм насекомых переваривать пшено не может. Они прельстятся сладким, принесут это в муравейник, где от влаги пшено начнет плесневеть. Плесневый грибок выгонит муравьев из муравейника.

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