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Муравьи моментально испарятся с участка: названо 100% средство

Муравьи моментально испарятся с участка: названо 100% средство

Фото: открытые источники

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На что только ни идут дачники, чтобы отвадить муравьев от своих участков: и газировку льют, и содой глядки посыпают, однако есть куда более простые способы навсегда избавиться от вредителей.

Нужно лишь несколько листов плотной бумаги и обычный недорогой гель от тараканов.

На листы наносим гель, а потом раскладываем это рядом с муравейником. Многие мураши побегут пробовать "угощение". Что далее случается с насекомыми, доподлинно не скажем, но опытные садоводы уверяют - уже утром муравейник опустеет.

Бумагу не обязательно сразу выбрасывать. Осмотритесь на участке. Если найдете второй муравьиный домик, просто переместите листы к нему. История повторится.

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