Общество
· Регина Шигабетдинова

Может заваляться у бабушек и дедушек: Монета этого года времен СССР стоит 10 миллионов рублей

Известна монета времен СССР, стоимость которой составляет стоит 10 миллионов рублей
Может заваляться у бабушек и дедушек: Монета этого года времен СССР стоит 10 миллионов рублей

Фото: РИА Новости

Стоимость некоторых монет, выпущенных в советское время, во много раз превосходит собственный номинал. Так, монета определенного года выпуска в 50 копеек оценивается аж в 10 миллионов рублей, передает news.rambler.

Речь идет о монете 1929 года. На ее лицевой стороне изображен крестьянин за рулем трактора, а на заднем — одноэтажные дома и проселочная дорога.

Этот полтинник был изготовлен из медно-никелевого сплава в качестве пробного образца. Информации о существовании других таких экземпляров в мире больше нет. В 2011 году на аукционе «Знак» монета была продана за 10 миллионов рублей.

Следующая новость ↓

Популярное

"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани
Редакция помогает
20 часов назад

"Ипотека за 1 рубль в месяц и бесплатный подбор": как выгодно покупать недвижимость в Казани

Новости Казани

день назад

"Объяснения трудно найти": мэр Казани Метшин потребовал объяснить "издевательства" над деревьями

Интересное

18 часов назад

“Вчера помидоры продавал, а сегодня людей хоронит”: основатель ритуального агентства из Казани откровенно рассказал о проблемах в похоронной сфере

уборка борщевика сосновского

Новости России

22 часа назад

"Это ждет всех привившихся от COVID-19": открыто неожиданное свойство российской вакцины

Новости мира

22 часа назад

"Плющит и таращит": медики по видео проанализировали, чем серьезно болен украинский президент Зеленский

полировка очковых линз от царапин в Челябинске

Новости мира

22 часа назад

"С точки зрения физики все логично, но звучит невероятно!": ученые выяснили, куда мы уходим после смерти

Новости России

22 часа назад

Кадры, от которых захватывает дух: два русских бойца бросились на толпу ВСУ-шников

Новости России

день назад

"За дрова, мясо и еще три вещи можно поплатиться": россиянам назвали пять вещей, которые отныне запрещено перевозить в багажнике авто

Новости России

день назад

"Парни, только не это!": СМИ из утекшей в Сеть документации узнали о приказе, который шеф Пентагона отдал своим пилотам об РФ
Новости Казани
день назад

"Казанский стрелок" Галявиев просит не отправлять его в тюрьму, а его адвокат настаивает на освобождении из-за шизофрении

"Казанский стрелок" Галявиев просит не отправлять его в тюрьму, а его адвокат настаивает на освобождении из-за шизофрении

Общество

час назад

Может заваляться у бабушек и дедушек: Монета этого года времен СССР стоит 10 миллионов рублей

Интересное

18 часов назад

“Вчера помидоры продавал, а сегодня людей хоронит”: основатель ритуального агентства из Казани откровенно рассказал о проблемах в похоронной сфере

Общество

4 часа назад

«Пенсионный возраст понизят до 55/60 лет»: Пожилых людей ждет большой сюрприз уже в 2024 году

Новости Казани

14 часов назад

Петр Колтыпин и Нина Зверева обсудят итоги работы Волго-Вятского банка Сбербанка за 2022 год
"Лично или по почте - не важно": Госдума уравняет электронные и обычные повестки, сделать вид, что не получил, не получится
Новости России
день назад

"Лично или по почте - не важно": Госдума уравняет электронные и обычные повестки, сделать вид, что не получил, не получится

Общество

15 часов назад

Остаются на Родине: В России гражданам могут запретить выезд за границу со дня получения повестки и до явки в военкомат

Новости Казани

15 часов назад

билайн бизнес: доход предпринимателя в России 75-100 тыс. рублей в месяц

Новости Казани

16 часов назад

Домклик запустил регистрацию первичного права собственности от застройщика
Сколько будет стоить отопительная система для моего частного дома: специалист из Казани рассчитал варианты стоимости для трех разных домов
Интересное
6 дней назад

Сколько будет стоить отопительная система для моего частного дома: специалист из Казани рассчитал варианты стоимости для трех разных домов