Известна монета времен СССР, стоимость которой составляет стоит 10 миллионов рублей

Стоимость некоторых монет, выпущенных в советское время, во много раз превосходит собственный номинал. Так, монета определенного года выпуска в 50 копеек оценивается аж в 10 миллионов рублей, передает news.rambler.

Речь идет о монете 1929 года. На ее лицевой стороне изображен крестьянин за рулем трактора, а на заднем — одноэтажные дома и проселочная дорога.

Этот полтинник был изготовлен из медно-никелевого сплава в качестве пробного образца. Информации о существовании других таких экземпляров в мире больше нет. В 2011 году на аукционе «Знак» монета была продана за 10 миллионов рублей.