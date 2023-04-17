Общество
· Регина Шигабетдинова

Могут посадить на 9 лет: Обнародован список грибов, которые запрещено собирать в России

За незаконный сбор запрещенных грибов Госдумой введена уголовная ответственность
Могут посадить на 9 лет: Обнародован список грибов, которые запрещено собирать в России

Фото: vsegda-pomnim.com

Любители собирать грибы и лекарственные травы могут сесть за решётку в случае определённых нарушений. Госдума РФ ввела уголовную ответственность за сбор растений и грибов, включенных в Красную Книгу: можно получить тюремный срок от 6 до 9 лет. Также в ряде случаев за нарушение можно получить штраф до 1 миллиона рублей. Парламентарии приняли закон в окончательном чтении.

При этом отмечено, что уголовная ответственность грозит тем, кто будет собирать запрещенные грибы и растения умышленно. Если это произошло случайно или по незнанию, уголовная ответственность на данного человека не распространяется.

Ранее в стране за незаконный сбор природных ресурсов могли лишь оштрафовать: сумма штрафных санкций могла достигать до 5 тысяч с физлица или до 1 миллиона - с юрлица.

Согласно открытым данным, в Красной Книге России значатся несколько десятков видов грибов. В частности, в список входят мухомор, вешенка, белый гриб (боровик красно-жёлтый) и русский чёрный трюфель. Трутовик, ежовик, шишкогриб и мокруха - тоже под запретом.

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