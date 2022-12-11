Мобилизованный мужчина отправил матери из зоны СВО подарок: собаку

Мобилизованный россиянин отправил матери в Башкортостан собаку из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Призывник нашел животное в Запорожской области и назвал его Сосисыч. Он отправил собаку в поселок Приютово Белебеевского района республики вместе с волонтерами, которые развозят гуманитарную помощь.

"Сын познакомился с этой собакой в зоне боевых действий и шутя предложил нашим волонтером забрать с собой собаку в Приютово. Нашлись желающие забрать с собой собаку", — рассказала мать мобилизованного Тамара.

Россиянка заявила, что решила изменить имя Сосисыча, "так как он приехал с запада и так как он боец и пережил многое", и назвала его Зетом. По ее словам, собака пугается любых громких звуков.