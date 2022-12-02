«МК»: участница встречи Путина с матерями бойцов СВО заявила, как их отбирали и готовили ко встрече с президентом

Участница встречи президента Путина с матерями бойцов СВО поделилась информацией о том, как женщин готовили для данного мероприятия. По словам режиссера Олеси Шигиной, она не в курсе, каким принципом администрация Владимира Путина руководствовалась при отборе участниц.

В результате был единственный критерий — наследники всех женщин принимали участие в спецоперации на Украине. Шигина назвала приглашение к российскому лидеру заслуженным результатом своей работы.

На подготовительном этапе наблюдался процесс согласования дат проведения мероприятия. В администрации участниц готовили к регламентированной беседе, однако мероприятие проходило в течение более двух часов.