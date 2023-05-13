Для российских школьников могут быть уменьшены школьные летние каникулы. О необходимости сделать это проинформировали эксперты Президентской академии. По опыту других стран, чем меньше каникулы, тем меньше риски для жизни и здоровья детей. Сейчас каникулы в России - самые длинные в мире.

В Британии, Германии и Дании летом отдыхают только полтора месяца, во Франции – 2 месяца, и только в Испании почти 3, но всё же на неделю меньше.

Эксперты рассмотрели статистику травматизма и пришли к выводу, что летом в разы вырастает смертность и травматизм среди школьников. Дети от 5 до 9 лет погибают на летних каникулах чаще на 21%, подростки в возрасте 10-14 лет - на 30%.

Решение о сокращении летних каникул, скорее всего, будет принято в обозримом будущем, но этим летом отдыхать дети будут три месяца.

