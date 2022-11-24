Кто нужен Татарстану: Минтруд РТ назвал самые востребованные профессии в республике

В ноябре 2022 года на рынке труда РТ возникла большая потребность в инженерах, водителях, врачах, кондукторах и поварах. На каждого безработного татарстанца сейчас приходится условно 6 вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

"В числе наиболее востребованных профессий и специальностей сегодня водители — в базе данных имеется 1,6 тыс. вакансий с зарплатой в 39,5 тыс. рублей в месяц. Также работодателям нужны инженеры, в базе данных числится около 1,3 тыс. вакансий с зарплатой в 36,8 тыс. рублей. Востребованы врачи (более 880 вакансий с зарплатой в 36,8 тыс. рублей), повара – (830 вакансий с зарплатой в 24,5 тыс. рублей), электрогазосварщики – (788 вакансий с зарплатой в 39,9 тыс. рублей), кондукторы, медсестры", — отметили в ведомстве.

Самое больше количество ваканский приходится на производственную сферу, строительство, транспорт, образование и науку.

