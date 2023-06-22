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Комиссии обнулены. Всех, у кого есть карта «Мир» ждет сюрприз с 22 июня

Комиссии обнулены. Всех, у кого есть карта «Мир» ждет сюрприз с 22 июня

Фото: открытые источники

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Держателям карт "Мир" в России придумали новые условия, по которым комиссии обнулены и так будет до конца текущего лета.
По словам финансиста Валерия Попова, многие комиссии на десятки услуг платежной системой отменены.

В частности, обнулили комиссии, которые платили москвичи, оплачивая госуслуги через официальный портал мэрии Москвы. Платили жители столицы и за переводы в региональных Госуслугах, и за соответствующие действия в приложении "Моя Москва".

При оплате с "Мира" комиссий не будет при расчетах во всех перечисленных ситуациях. Одно условие - пользователь карты должен зарегистрироваться в системе лояльности.

Что можно сделать москвичам без комиссии: оплатить ЖКХ, заплатить за образование, спортивные абонементы, билеты. Родители без комиссии оплатят детский сад, секции.

Нововведение планируется продлить до 31 августа.

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