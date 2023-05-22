Общество
· Регина Шигабетдинова

Как обезопасить себя от клещей на даче? Кровопийцы сами отскочат на километр

Названо средство, которое защитит россиян от клещей
Как обезопасить себя от клещей на даче? Кровопийцы сами отскочат на километр

Фото: onlinevologda.ru

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Подцепив в лесу или на даче клеща, многие начинают паниковать, а есть и те, кто просто избавляется от него подручными средствами. В любом случае, после этого обяхательно нужно пойти в больницу, чтобы установить, был ли паразит разносчиком инфекции.

Выяснилось, что есть элементарный способ защиты от этих небезопасных насекомых. Благодаря эфирному маслу клещи отпрыгнут на километр. Данное средство можно применять на основе лимонника, лаванды, а также эвкалипта и болотной мяты.

Оказывается, эти насекомые не переносят запаха эфирных масел: чем сильнее аромат, тем лучше. Достаточно нанести на тело вместе с кремом несколько капель этого средства.

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