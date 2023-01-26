Именно такое поведение с головой выдает женщину, которая завела роман на стороне

Психолог Юлия Солис в беседе с "Лайфом" объяснила, как распознать женскую измену по самым простым визуальным признакам.

Женщина, которая завела любовника, не будет прежней. Поведение зависит от характера, эмоциального портрета, темперамента и убеждений. Влияет и ситуация, в которой изменщица находится в текущий момент времени.

Некоторые представительницы прекрасного пола, заведя интрижку на стороне, могут показывать недовольство или раздражение, другие станут счастливее или энергичнее или могут стать невозмутимыми и скрывать чувства.

Психолог говорит, что часто неверные женщины начинают испытывать чувства вины. Они становятся скрытными, избегают контактом с мужем, меняется их поведение и интересы.

Они начинают с маниакальным упорством следить за своей внешностью, заботиться о себе.

"Поведение женщины зависит и от личности, и от её отношения к любовнику. Некоторые дамы могут показывать и проявлять больше свободы и энергии, другие же могут быть застенчивыми или скрывать свои романтические взаимоотношения. В любом случае любовник может оказать влияние на её настроение и поведение", - отметила Солис.

Подозрения у мужа могут возникнуть на основании того, что жена вдруг начинает перебирать гардероб, наносить яркий макияж без повода, как в начале их отношений, менять прически. Также она становится более занятой - из-за нужды координации действий и времени с любовником на стороне.

Часто женщина, которая влюбилась на стороне, теряет желание общаться в привычным кругу - с друзьями, родными. Или, наоборот, захочет проводить больше свободного времени с детьми и близкими, чтобы о её романтической связи никто не догадался.