Общество
· Служба новостей

Именно такое поведение с головой выдает женщину, которая завела роман на стороне

Именно такое поведение с головой выдает женщину, которая завела роман на стороне

Фото: dzen.ru

Психолог Юлия Солис в беседе с "Лайфом" объяснила, как распознать женскую измену по самым простым визуальным признакам.
Женщина, которая завела любовника, не будет прежней. Поведение зависит от характера, эмоциального портрета, темперамента и убеждений. Влияет и ситуация, в которой изменщица находится в текущий момент времени.

Некоторые представительницы прекрасного пола, заведя интрижку на стороне, могут показывать недовольство или раздражение, другие станут счастливее или энергичнее или могут стать невозмутимыми и скрывать чувства.
Психолог говорит, что часто неверные женщины начинают испытывать чувства вины. Они становятся скрытными, избегают контактом с мужем, меняется их поведение и интересы.

Они начинают с маниакальным упорством следить за своей внешностью, заботиться о себе.

"Поведение женщины зависит и от личности, и от её отношения к любовнику. Некоторые дамы могут показывать и проявлять больше свободы и энергии, другие же могут быть застенчивыми или скрывать свои романтические взаимоотношения. В любом случае любовник может оказать влияние на её настроение и поведение", - отметила Солис.

Подозрения у мужа могут возникнуть на основании того, что жена вдруг начинает перебирать гардероб, наносить яркий макияж без повода, как в начале их отношений, менять прически. Также она становится более занятой - из-за нужды координации действий и времени с любовником на стороне.

Часто женщина, которая влюбилась на стороне, теряет желание общаться в привычным кругу - с друзьями, родными. Или, наоборот, захочет проводить больше свободного времени с детьми и близкими, чтобы о её романтической связи никто не догадался.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

8 часов назад

В ряде регионов России взломали телевещание: вместо сериалов и новостей на экранах появился жалобный Зеленский

Новости России

день назад

"Они там с голоду мрут": российским военным приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артемовске

ликвидация плесени

Новости России

12 часов назад

"Шеи сломаны, уши отрезаны, а написали, что сердечный приступ": на телах погибших в ЛНР российских бойцов нашли следы зверских пыток

Интересное

2 дня назад

УК наживаются на ленивых: как экономить на коммуналке до 5000 рублей в год

Профи - курсы испанского языка в краснодаре

Новости Казани

день назад

"Перед новым годом приезжал в отпуск, всех обнял": в Татарстане простились с контрактником Иваном Немасевым, погибшим в зоне СВО на Украине

Новости России

день назад

"Искупил кровью без единого ранения": бизнесмен, который был осужден за убийство четверых человек, отслужил в ЧВК "Вагнер" и улетел в Турцию

Новости России

14 часов назад

Владимир Путин сделал новое заявление о спецоперации на Украине

Новости России

8 часов назад

Капитан первого ранга рассказал, когда начнется наступление ВС РФ на Киев
Новости Казани
6 часов назад

Стало известно, когда мобилизованных из Татарстана отпустят домой из зоны СВО в отпуск

Стало известно, когда мобилизованных из Татарстана отпустят домой из зоны СВО в отпуск

Общество

38 минут назад

Именно такое поведение с головой выдает женщину, которая завела роман на стороне

Новости Казани

час назад

Двойное убийство в Казани: сосед зарезал двух человек из-за несложившихся отношений

Новости России

2 часа назад

"Он - никто, кто принимает решения в России?": президент Украины Зеленский оскорбительно высказался о Путине и возможных переговорах с ним

Новости Казани

2 часа назад

Мэра Казани Ильсура Метшина наградили за поддержку бойцов СВО и членов их семей

"Не брат ты мне!": Татарстан просит разорвать связи с некоторыми городами-побратимами

Новости Казани

3 часа назад

В Казани врачи сообщили о состоянии троих детей, которых с мамой сбили на переходе на Ломжинской

Новости Казани

4 часа назад

Рустам Минниханов перестанет быть Президентом Татарстана и станет раисом в ближайшее время, не дожидаясь истечения срока полномочий

Новости России

5 часов назад

Главная новость с фронта: российские военные вошли в Угледар и закрепились за его окраинах, идут тяжелые городские бои