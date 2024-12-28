Глава Минтруда РФ: в феврале 2025 года пенсии увеличат по фактической инфляции

В феврале 2025 года российских пенсионеров ждёт приятный сюрприз: их пенсии будут вновь проиндексированы, учитывая реальный уровень инфляции. Эту новость озвучил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью ТАСС.

Стоит отметить, что с 1 января текущего года страховые пенсии как для работающих, так и для неработающих пенсионеров уже увеличились на 7,3%. Однако реальные показатели инфляции оказались выше прогнозов, что привело к необходимости внести коррективы в февральские выплаты. Таким образом, российские пенсионеры смогут ощутить поддержку государства в непростых экономических условиях.

«Действующее законодательство предусматривает индексацию пенсий с учётом реального уровня инфляции, который сейчас складывается выше прогнозируемого. Это позволяет нам скорректировать выплаты в начале года», — пояснил Котяков.

Согласно данным Минэкономразвития, сентябрьский прогноз инфляции для 2024 года был увеличен с 5,1% до 7,3%. Центробанк, в свою очередь, в октябре оценил её на уровне 8,4%, ожидая, что итоговый показатель года составит 8–8,5%.

Таким образом, февральская индексация станет важным шагом для поддержки пенсионеров в условиях роста цен, сообщает Газета.ру.