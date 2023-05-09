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Это точно надо съедать в первую очередь: диетолог рассказал, как правильно питаться

Это точно надо съедать в первую очередь: диетолог рассказал, как правильно питаться

Фото: открытые источники

Чтобы майские праздники не закончились срывом пищеварения или отравлением, важно соблюдать несколько ключевых правил. Диетолог Филипп Кузьменко проинформировал, что есть продукты, которые портятся раньше других, а потому их надо съедать в первую очередь.
Б

ыстрее других портятся продукты белого цвета - кефир, майонез, творог и изделия из него. Если вы берете их на пикник, не оставляйте на солнце, храните в автохолодильнике.

Салаты с майонезом вне холодильника вообще хранить опасно. В них быстро размножаются бактерии, которые могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Если советы не помогли, и вы уже почувствовали себя плохо, важно пить больше воды, это поможет вывести токсины быстрее.

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