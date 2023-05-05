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Есть в каждом магазине: российский крем оказался дешевле и лучше французского люкса

Есть в каждом магазине: российский крем оказался дешевле и лучше французского люкса

Фото: открытые источники

Специалисты "Марки Качества" решили выяснить, какие кремы с витамином С сейчас самые лучшие. И удивили всех результаты исследования - оказалось, что французские марки "люкс" и корейские марки, которые у всех на слуху, просто "отдыхают" рядом с российским кремом Kora Phytocosmetics.

Этот продукт не дорог, он хорошо впитывается, способствует восстановлению кожи, снимает следы раздражения и очень экономичен, а цена составляет всего около 500 рублей.

Рядом с ним по характеристикам во всемирном рейтинге находится только французский Vichy Liftactiv Collagen Specialist за 3,5 тысячи рублей.

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