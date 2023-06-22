Еще по 2 тысячи с каждой квартиры: в квитанции ЖКХ впишут новую графу для оплаты в июле

С 1 июля текущего в привычных квитанциях за ЖКУ у россиян могут появиться новые начисления. У некоторых они могут составить до 1800 рублей в месяц. По словам юриста Ирины Сиваковой, не стоит удивляться, если платеж за коммуналку вырастет - вступают в силу новые правила оплаты ОДН (общедомовые нужды).

К таковым относят общее пользование водой и электроэнергией, например, затраты на уборку подъездов, подвалов, на работу лифтов, освещение лестничных пролетов.

Ранее управляющие компании оперировали единым тарифом, не имея возможности брать более того, что им предусмотрено. Однако теперь начислять плату за ОДН будут по факту: сколько израсходовали ресурса, столько и заплатили. Однако это утверждение, по словам юриста, верно исключительно для собственников, в домах которых имеются общие счетчики. Тем, у кого их нет, пришлют начисление по нормативам.

По идее, плата может стать меньше по фактическому использованию, но эксперты уверены, что это маловероятно. Скорее всего, платежи вырастут. В год ОДН будут вытягивать примерно на 20 000 рублей с квартиры, и в месяц это составит около 1800 рублей.