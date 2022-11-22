Эксперт из Татарстана рассказала, какие родители могут получить новую одобренную Путиным выплату до 13 900 рублей на ребенка

Детский омбудсмен Республики Татарстан Ирина Волынец рассказала о нюансах получения нового единого пособия на ребёнка, документ о введении которого накануне был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Волынец, единое пособие заметно ускоряет получение помощи от государства.

В интервью изданию Pravda.Ru Волынец отметила, что размер выплат будет зависеть от уровня дохода и жизни семьи, так называемого "критерия нуждаемости". Максимальная сумма — 13 900 рублей, которую могут выплатить на каждого ребёнка. Сумма выплаты в каждом конкретном случае разная и зависит от прожиточного минимума.

Волынец добавила, что пособие начнут выплачивать уже во время беременности. Таким образом государство подчеркнуло особый статус женщины. Мера должна поддержать семьи и будущих матерей с низким уровнем дохода, что должно сократить количество отказов от младенцев в роддомах.