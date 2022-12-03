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Доброволец из Татарстана возвращен живым из украинского плена

Доброволец из Татарстана возвращен живым из украинского плена

Фото: Заря

Из украинского плена вернулся живым доброволец из Татарстана. Житель Алексеевского районе РТ попал в последний обмен пленными, который состоялся в формате 50 на 50. По данным местной газеты "Заря", уроженец села Александровка отправился в зону СВО в августе этого года.

Обстоятельства, при которых он попал в плен, пока неизвестны.

Родственники возвращенного добровольца утверждают, что с ним сейчас все хорошо, он находится пока в Москве, скоро его отправят домой, в Татарстан.

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