"Что касается смерти, то о ней я не думаю": депутат из Татарстана Шарафиев рассказал, как ему воюется на передовой в зоне СВО

8-летний депутат Госсовета РТ Эдуард Шарафиев, ушедший в зону СВО добровольцем, рассказал, как ему воюется на передовой. Подробности его откровений публикует "Бизнес Онлайн".

По словам Шарафиева, далево не все не коллеги депутата и знакомые поняли его поступок. Нашлись те, кто посчитал это пиаром.

"Их не переубедишь, потому что они на мир привыкли смотреть только таким взглядом", — рассказал Шарафиев.

После подготовки он прибыл на передовую и находится там уже более недели.

Ему дали позывной - "Шакур".

"Украина — это инструмент против России, причем инструмент не просто враждебный, но я бы сказал безжалостный. Поэтому мы должны в этом конфликте победить. И я не думаю, что он сможет завершиться каким-то промежуточным результатом, который принято называть компромиссом. Мы должны понимать, что Запад намерен нас уничтожить — как государство. Так что питать иллюзий по поводу каких-то компромиссов не стоит. Жизнь изменилась кардинально, и нам ничего не остается, как только принять эти изменения", - говорит депутат.

С мая этого года Эдуард занимался гуманитарными миссиями на Донбасс. Тогда, признается он, и закрались первые мысли о том, что можно было бы пойти добровольцами.

"Конечно, такие решения не принимаются спонтанно, нужно было время, чтобы продумать, взвесить все, оценить последствия. Кроме того, даже после принятия такого решения, нужно еще время. Ведь необходимо решить некоторые вопросы по бизнесу и перестроить решение бытовых вопросов в семье. Когда была объявлена частичная мобилизация, я не попадал под нее по причине наличия четырех детей, а также из-за отсутствия боевого опыта. В армии я не служил, так как в свое время получал отсрочки по рождению детей, а позднее и вовсе был освобожден от службы по этой же причине", - вспоминает Шарафиев.

Он не назвает подразделение, с которым подписал контракт - это элементарная мера безопасности. Но отмечает, что оно разведывательно-штурмовое. Не может депутат сообщить и место, где находится - по тем же соображениям.

"Я являюсь стрелком в разведывательно-штурмовом подразделении. За время подготовки и боевого слаживания мы очень сдружились, у нас образовался единый коллектив. Собственно, для этого и проводится слаживание. Конфликтов нет, команда очень дружная. Кстати, очень много бойцов из Татарстана — татары, русские, — не менее 25%. И я очень горд за наших земляков", - говорит он.

По словам Шарафиева, алкоголя на передовой нет, с этим строго. Наказание - расторжение контракта.