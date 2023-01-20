Черные вдовушки: женщины только с этими тремя именами сводят мужчин в могилу

При знакомстве с девушкой мужчины в первую очередь узнают ее имя. Оценивают же его по красоте или по популярности. Да, есть мнения, что девушки с определенными именами более сексуальны или становятся лучшими женами, но есть и обратная сторона медали. Имена влияют и на обратную сторону характера. Так, например, выделяются три женских имени, носительницы которых, сводят мужчин в могилу.

Анастасия

Насти - любительницы громких скандалов, они привыкли питаться чужой энергией, так что своих потенциальных мужей они "выпивают" до последней капли. При этом мужчина буквально увядает на глазах, не понимая, в чем кроется причина его плохого самочувствия и постоянной усталости. Со временем, конечно, мужчина не выдержит, а Анастасия останется одна.

Алена

Алена - властная, сильная женщина, которая привыкла отстаивать свои личные границы, даже если это касается любимого мужчины. От такой недоступности и жесткости своей избранницы мужчина постоянно будет страдать, в итоге, после нескольких нервных срывов, оставит Алену одну.

Камилла

Девушки с этим необычным, но звучным именем склонны к ранимости. Жизнь с Камиллой будет тяжелым испытанием для всех мужчин: она не умеет прощать, непроизвольно закатывает истерики на ровном месте и относится к критике очень негативно. Одно неверное слово в ее адрес - и отношения с ней испорчены. Такие скандалы способны "свести в могилу" любого мужчину, даже самого спокойного. Так что зачастую Камиллы рано остаются вдовами.