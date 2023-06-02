Были тронуты таким вниманием: глава Набережных Челнов сделал подарки семьям военнослужащих с новорожденными

Глава Набережных Челнов Магдеев сам выбрал детскую одежду в подарок семьям мобилизованных

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев сделал подарки семьям военнослужащих в международный детский день, 1 июня. Семьи, проживающие в трех районах города, где совсем недавно родились малыши, получили наборы с теплыми комбинезонами, о чем сообщили в Управлении информационной политики и связям с общественностью.

Главы Автозаводского, Комсомольского и Центрального районов поздравили семьи и вручили им подарки. Тронутые такой заботой семьи, в свою очередь, выразили благодарность Наилю Магдееву за оказанную поддержку и внимание.

Заместитель главы муниципального образования Ирина Сагидуллина рассказала, что семей мобилизованных, где не так давно родились маленькие дети, было 22, все они получили подарки.

Военнослужащий с позывным Птица рассказал, что жители Набережных Челнов ощущают поддержку, которая оказывается их семьям от города. Мужчина сказал, что ему очень радостно от того, что их поддерживает город и организации.