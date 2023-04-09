Будут отслеживать: В Иране устанавливают камеры для выявления женщин без хиджабов
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В Иране началась установка "умных видеокамер" для выявления женщин, которые ходят без хиджабов или носят их небрежно. В МВД страны сооющили, что их разместят в общественных местах и на улицах, передает агентство Tasnim.
Такие меры решили принять для предотвращения «напряженности и конфликта между гражданами» и «сопротивления закону о хиджабе».
По информации Reuters, нарушительницам будут направлять уведомления «с предупреждением о последствиях».