МВД Ирана: в стране начали установку камер, чтобы выявлять женщин без хиджабов

В Иране началась установка "умных видеокамер" для выявления женщин, которые ходят без хиджабов или носят их небрежно. В МВД страны сооющили, что их разместят в общественных местах и на улицах, передает агентство Tasnim.

Такие меры решили принять для предотвращения «напряженности и конфликта между гражданами» и «сопротивления закону о хиджабе».

По информации Reuters, нарушительницам будут направлять уведомления «с предупреждением о последствиях».