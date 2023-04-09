Общество
· Регина Шигабетдинова

Будут отслеживать: В Иране устанавливают камеры для выявления женщин без хиджабов

МВД Ирана: в стране начали установку камер, чтобы выявлять женщин без хиджабов
Будут отслеживать: В Иране устанавливают камеры для выявления женщин без хиджабов

Фото: соцсети

В Иране началась установка "умных видеокамер" для выявления женщин, которые ходят без хиджабов или носят их небрежно. В МВД страны сооющили, что их разместят в общественных местах и на улицах, передает агентство Tasnim.

Такие меры решили принять для предотвращения «напряженности и конфликта между гражданами» и «сопротивления закону о хиджабе».

По информации Reuters, нарушительницам будут направлять уведомления «с предупреждением о последствиях».

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