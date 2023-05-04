Будете жить, как в сказке: эти имена носят самые надежные и заботливые мужчины

Специалисты в области эзотерики назвали имена, которые дают своим носителям особую энергетику. Такие имена носят только самые заботливые и преданные мужчины, способные превратить жизнь женщины в настоящую сказку.

Матвей

Матвей не даст спутнице заскучать, в то же время с ним можно выстроить гармоничные и нежные отношения. Он помогает женщине справиться с комплексами и негативными установкамию Матвеи честны, берут ответственность на себя, не любят ссоры и скандалы.

Федор

Федоры часто выбирают спутницу раз и навсегда. При этом выбор делают выверенно - ту, с которой у Феди много общего. Верен и надежен, не станет крутить романы на стороне. О супруге и детях будет заботиться до своих последних дней.