Больше 100 тысяч россиян подверглись укусу клещей в 2023 году: врач рассказала, как защититься от паразита

Простые советы по защите от клещей от врача скорой помощи

За первые 5 месяцев 2023 года жертвами клещей стали более 100 тысяч россиян. Врач скорой помощи Татьяна Жигулина поведала, как можно защититься от этих насекомых, передает «Вечерняя Москва».

В первую очередь, следует правильно подбирать одежду для прогулок или выезда на природу. Нужно надевать закрытую одежду - длинные рукава, головной убор, длинные штаны и закрытая обувь. Штаны лучше заправить в носки, а вот по высокой траве лучше не бродить. Также врач отметила, что клещи любят ветки березы.

Если же паразит все-таки впился в кожу, то нужно соблюдать аккуратность.

«Лучше наложить повязку и обратиться в травмпункт, где его профессионально извлекут. Ни в коем случае нельзя травмировать клеща и извлекать его самостоятельно», – предупредила медик.

Если клещ отвалился сам, на месте укуса должно остаться покраснение и небольшой отек. По словам Жигулиной, туда следует приложить что-то холодное, затем наблюдать за самочувствием. В случае недомоганий, болевых ощущений в месте укуса, повышения температуры необходимо обратиться к врачу.