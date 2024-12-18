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Блогер Яна из Великобритании обнаружила первые признаки деменции в 26 лет

Яна, блогер из Великобритании, делится своим не...

Алиса Петрова

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Яна, блогер из Великобритании, делится своим необычным и тревожным опытом, связанным с первыми признаками деменции, которые она заметила в свои 26 лет.

Однажды, находясь в командировке, она внезапно ощутила полное замешательство: не могла вспомнить, где находится и с кем разговаривает. Это состояние дезориентации поразило её до глубины души.

Хотя вскоре Яна смогла собраться и вернуться к нормальной жизни, этот инцидент оставил у неё неизгладимое впечатление. С тех пор она стала замечать, что во второй половине дня её иногда охватывает странное чувство растерянности — симптом, который может свидетельствовать о начале деменции.

Яна подчеркивает важность осознания того, что подобные тревожные знаки могут проявляться даже у молодых людей задолго до получения официального диагноза. Её история напоминает о необходимости внимательного отношения к своему психическому здоровью и о том, как важно говорить об этом открыто, сообщает Lenta.

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