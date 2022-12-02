Банк «Открытие»: 43% жителей ПФО согласны с тем, что не в деньгах счастье. 41% - не согласны

52% считают себя материалистами. Лучшим философом всех времен, по мнению жителей округа, является Сократ. Мнения относительно того, в деньгах ли счастье, разделились. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Международному дню философии 19 ноября.

Отвечая на вопрос, что для вас философия (можно было давать более одного варианта ответа), опрошенные чаще всего выбирали варианты «самое важное знание об устройстве мира и человека» (45%), «мои личные мысли» (20%) и «то, что помогает легче пережить трудные времена» (19%). Лишь 15% назвали философию «чем-то скучным и непонятным».

51% жителей считают, что им свойственно философское отношение к жизни (43% скорее да, 8% определенно да). По мнению 18%, им не свойственно философское отношение к жизни (14% скорее нет, 4% определенно нет). 31% жителей не смогли определиться.

Отвечая на вопрос о собственных философских убеждениях, 52% опрошенных назвали себя материалистами. При этом 20% считают себя идеалистами, 16% - пофигистами (люди, которым свойственно равнодушное и безразличное отношение к происходящим событиям). 8% назвали себя агностиками и только 1% реалистами.

43% согласны с фразой «не в деньгах счастье» (33% скорее согласны, 10% - полностью). 41% жителей ПФО полагают, что счастье все-таки в деньгах (34% скорее уверены в этом, 7% твердо уверены). При этом 16% затруднились ответить на этот вопрос.

53% респондентов считают, что общие знания по философии - важный показатель уровня образования современного человека (43% скорее да, 10% определенно да). При этом 21% жителей округа не считают общие знания философии важными для современного образования (18% скорее нет, 3% определенно нет). Еще 26% затруднились дать ответ.

Лучшим философом всех времен 49% опрошенных назвали Сократа, 21% Канта, по 10% - Платона и Маркса. Другие философы суммарно набрали 8% голосов.

*Опрос проводился 8-15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.