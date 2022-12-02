Общество
· Служба новостей

Банк «Открытие»: 43% жителей ПФО согласны с тем, что не в деньгах счастье. 41% - не согласны

Банк «Открытие»: 43% жителей ПФО согласны с тем, что не в деньгах счастье. 41% - не согласны

Фото предоставлено пресс-службой банка "Открытие"

52% считают себя материалистами. Лучшим философом всех времен, по мнению жителей округа, является Сократ. Мнения относительно того, в деньгах ли счастье, разделились. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Международному дню философии 19 ноября.

Отвечая на вопрос, что для вас философия (можно было давать более одного варианта ответа), опрошенные чаще всего выбирали варианты «самое важное знание об устройстве мира и человека» (45%), «мои личные мысли» (20%) и «то, что помогает легче пережить трудные времена» (19%). Лишь 15% назвали философию «чем-то скучным и непонятным».

51% жителей считают, что им свойственно философское отношение к жизни (43% скорее да, 8% определенно да). По мнению 18%, им не свойственно философское отношение к жизни (14% скорее нет, 4% определенно нет). 31% жителей не смогли определиться.

Отвечая на вопрос о собственных философских убеждениях, 52% опрошенных назвали себя материалистами. При этом 20% считают себя идеалистами, 16% - пофигистами (люди, которым свойственно равнодушное и безразличное отношение к происходящим событиям). 8% назвали себя агностиками и только 1% реалистами.

43% согласны с фразой «не в деньгах счастье» (33% скорее согласны, 10% - полностью). 41% жителей ПФО полагают, что счастье все-таки в деньгах (34% скорее уверены в этом, 7% твердо уверены). При этом 16% затруднились ответить на этот вопрос.

53% респондентов считают, что общие знания по философии - важный показатель уровня образования современного человека (43% скорее да, 10% определенно да). При этом 21% жителей округа не считают общие знания философии важными для современного образования (18% скорее нет, 3% определенно нет). Еще 26% затруднились дать ответ.

Лучшим философом всех времен 49% опрошенных назвали Сократа, 21% Канта, по 10% - Платона и Маркса. Другие философы суммарно набрали 8% голосов.

*Опрос проводился 8-15 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

15 часов назад

Мать целых три месяца оплакивала погибшего в СВО сына, а потом узнала, что он жив и стал героем из передачи на ТВ

Редакция помогает

день назад

Как казанцам не прогадать с подарком: тест, который поможет с выбором

https://egeturbo.ru/phys

Новости мира

день назад

Наемник ВС Литвы Харли заявил о подготовке убийства президента РФ Путина

Полезное

2 дня назад

Японский чизкейк и английский завтрак: теперь казанцам бесплатно доставляют экзотичные продукты и готовую еду

Профи - обучение игре на укулеле

Новости России

17 часов назад

Судмедэксперт: на телах бойцов ЛНР, возвращенных Украиной, есть следы нечеловеческих пыток

Новости России

3 часа назад

План "Гросс Капут": прозванный "Армагеддоном" генерал Суровикин дожимает Киев

Новости мира

день назад

"От целого взвода осталось 5 человек": украинские военные рассказали, что происходит на фронте СВО и пообещали вернуться в Киев и наказать командиров

Новости России

день назад

"Пытали выпусками новостей": солдат из РФ полгода провел в украинском плену и рассказал, что ему пришлось там пережить

Новости России

день назад

Попал в плен - плати: в Госдуму поступило предложение закрепить за военнослужащими, захваченными в плен, обязательство об уплате алиментов
Новости Казани
день назад

В жесткой аварии с "КамАЗом" на трассе в Татарстане погибли два человека

В жесткой аварии с "КамАЗом" на трассе в Татарстане погибли два человека

Новости России

29 минут назад

Крик души жен и мам бойцов СВО: женщины обратились к Шойгу и потребовали применить опыт Великой Отечественной

Полезное

3 часа назад

Новый режим: как сильно и когда изменятся цены на недвижимость в Казани?

Общество

час назад

Банк «Открытие»: 43% жителей ПФО согласны с тем, что не в деньгах счастье. 41% - не согласны

Новости Казани

2 часа назад

В Казани стало известно, как будет выглядеть новый перинатальный центр
"Уже почти бросаются на людей": в Казани ошалевшие от холода крысы начала атаковать автобусные остановки

Новости мира

2 часа назад

27-летняя мать замуровала тело дочери и бетон и использовала его в качестве тумбочки

Новости мира

3 часа назад

Президент США Джо Байден заявил, что готов к переговорам с Путиным об окончании СВО на Украине

Новости мира

9 часов назад

Зеленский хотел заставить Европу извиниться, Европа послала его в ... рифму
Банк ЗЕНИТ запустил новый кредит на исполнение контракта