В РФ задумались о введении ограничения на различные акции для клиентов в сетях фастфуда, пишет PRIMPRESS.

Ученые и медики считают, что скидки и акции в заведениях фастфуда приводят к более частому употреблению такой пищи, и, как следствие, к ожирению и заболеваниям у людей.

Особенно фастфуд может быть вреден для детей и подростков. Именно поэтому ученое сообщество направило обращение в Роспотребнадзор. В нем просят запретить проведение акция и сетях фастфуда.