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Акций больше не будет: в сетях фастфуда хотят ограничить проведение стимулирующих мероприятий

Акций больше не будет: в сетях фастфуда хотят ограничить проведение стимулирующих мероприятий

Фото: открытые источники

В РФ задумались о введении ограничения на различные акции для клиентов в сетях фастфуда, пишет PRIMPRESS.

Ученые и медики считают, что скидки и акции в заведениях фастфуда приводят к более частому употреблению такой пищи, и, как следствие, к ожирению и заболеваниям у людей.

Особенно фастфуд может быть вреден для детей и подростков. Именно поэтому ученое сообщество направило обращение в Роспотребнадзор. В нем просят запретить проведение акция и сетях фастфуда.

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