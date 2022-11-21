"Яхты, гулянки": сооснователь Finiko Сабиров, находящийся в розыске, вышел на связь и поведал, куда делись деньги вкладчиков

На связь вышел разыскиваемый сооснователь финансовой пирамиды Finiko Эдвард Сабиров. Он записал видеообращение, в котором рассказал, что устал и хочет справедливости. По его словам, за аферой на несколько миллиардов стоит тот, кого даже не ищут правоохранители.

"Все началось с того, что в моей жизни появился один человек, который начал меня стращать и пугать всевозможно. И, как позже выяснилось, он и есть тот человек, у которого все средства "Finiko", - говорит на видео, опубликованном блогером Андреем Алистаровым, а после распространившемся по Сети, Сабиров. - Этот человек оставил меня и мою семью без возможности какого-то информационного существования, в полном вакууме общения".

Он назвал и имя "злодея" - Даниэль Максумов. Именно он, уверяет Сабиров, потратил все средства вкладчиков. А также приложил руку к тому, что самого Сабирова угрозами вывезли за пределы РФ и закрыли в чужом доме без средств связи.

"Все средства были растрачены на недвижимость в России, на яхты, гулянки, машины и на все, что можно <…> Все это время он жил в свое удовольствие", - заявил Сабиров.

Сабиров также отметил, что собрал все необходимые доказательства своих слов и готов обнародовать их.