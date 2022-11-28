91-летняя композитор из Татарстана София Губайдулина номинирована на "Грэмми"

Уроженку Татарстана, композитора Софию Губайдулину номинировали на "Грэмми" за произведение "Гнев божий". Оно попало в категорию "Лучшая современная классическая композиция".

Софии Губайдулиной 91 год. Она родилась в Чистополе в семье инженера-геодезиста и педагога. С 1949 года училась в Казанской консерватории. В 1954-м поступила в Московскую консерваторию.

В 1979 году Губайдуллина угодила в "черный список". Ее произведения были запрещены к исполнению в СССР.

С начала 90-х композитор проживает в Германии.