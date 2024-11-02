Звезда сериала «Девушки с Макаровым» рассказала о ревности любимого

Валерия Астапова, яркая участница шоу «Голос» и талантливая актриса сериалов «Девушки с Макаровым» и «Беспринципные», делится своим опытом в кинематографе и поддержкой, которую она получает от своего супруга, певца Кирилла, известного под псевдонимом Socrat.

На протяжении своей карьеры Валерия работала с такими известными актерами, как Дмитрий Нагиев, Гоша Куценко и Павел Майков, исполняя в том числе роли в любовных сценах. В интервью для Леди Mail Валерия рассказала о том, как её муж относится к подобному аспекту её работы. Несмотря на естественные сложности, связанные с такими сценами, Кирилл проявляет исключительную поддержку и участие.

«Я бесконечно горжусь моим мужем и восхищаюсь его мудростью и принципиальностью. Он не только моя опора, но и активный участник моей карьеры. Кирилл регулярно посещает съемочную площадку, помогает мне готовиться к ролям, мы вместе репетируем сцены», — делится актриса.

При всей этой поддержке Кирилл все же испытывает дискомфорт, когда наблюдает, как его жена появляется в любовных сценах. Валерия видит в этом лишь знак искренней любви:

«Это подтверждает, что мой муж действительно меня любит. Он хочет, чтобы я была счастлива и успешна, даже если это иногда требует от него внутренних компромиссов».

Валерия также отметила, что они с Кириллом очень внимательно относятся к своим чувствам и не боятся обращаться за помощью к специалистам, если это необходимо.

«Мы всегда готовы обратиться к нашему наставнику, когда сталкиваемся с серьезными проблемами. Это как обслуживание автомобиля: если вы заботитесь о машине, почему бы не уделять такое же внимание и самым важным отношениям в вашей жизни?» — рассуждает Валерия.

Этот откровенный разговор подчеркивает важность поддержки и понимания в семейных отношениях, особенно когда речь идет о сложных и требовательных профессиях, таких как актерское мастерство. Валерия и Кирилл демонстрируют, как взаимоуважение и взаимоподдержка могут помочь преодолеть любые вызовы, сохраняя любовь и гармонию в отношениях.