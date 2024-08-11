Звезда "Постучись в мою дверь в Москве" Лиана Гриба сыграла свадьбу

Знаменитая актриса из сериала "Постучись в мою дверь в Москве", Лиана Гриба, и известный своей ролью в "Молодежке", Артем Губин, поженились. Волнующая церемония состоялась в одном из столичных ЗАГСов, где пара обменялась клятвами на живописную дату 8.08.2024.

Для своего большого дня Лиана выбрала потрясающее белое платье с открытыми плечами и элегантной фатой, дополнив образ букетом из нежных белых калл. Артем предпочёл элегантность в виде серого костюма. Вместо классического свадебного марша звучала мелодия "Птичка" от HammAli & Navai, под которую молодожены взаимно надели обручальные кольца, не сдерживая слёз радости.

Завершив официальную часть, новоиспечённые супруги устроили фотосессию у бассейна. Артем взбудоражил всех, сделав смелый прыжок в воду, чем сильно удивил Лиану и добавил веселья этому знаменательному дню.

Лиана ранее поделилась в одном из своих интервью, что их отношения начались после встречи на дне рождения их общего друга Дэна Гладкого, участника группы "Интонация". Она описывала их отношения как союз двух эмоциональных и многогранных личностей: "Мы похожи тем, что оба ценим искренность и простоту, но при этом мы кардинально разные. Я могу вспыхнуть, но быстро остыну, а у Артема — железные нервы, но если он разозлится, то это серьёзно".

Этот день стал началом новой главы в их жизни, объединив двух талантливых актеров, готовых вместе преодолевать все трудности и радоваться каждому моменту жизни.