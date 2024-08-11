Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Звезда "Постучись в мою дверь в Москве" Лиана Гриба сыграла свадьбу

Знаменитая актриса из сериала "Постучись в мою ...

popularnews.ru

Подписаться в Telegram

Знаменитая актриса из сериала "Постучись в мою дверь в Москве", Лиана Гриба, и известный своей ролью в "Молодежке", Артем Губин, поженились. Волнующая церемония состоялась в одном из столичных ЗАГСов, где пара обменялась клятвами на живописную дату 8.08.2024.

Для своего большого дня Лиана выбрала потрясающее белое платье с открытыми плечами и элегантной фатой, дополнив образ букетом из нежных белых калл. Артем предпочёл элегантность в виде серого костюма. Вместо классического свадебного марша звучала мелодия "Птичка" от HammAli & Navai, под которую молодожены взаимно надели обручальные кольца, не сдерживая слёз радости.

Завершив официальную часть, новоиспечённые супруги устроили фотосессию у бассейна. Артем взбудоражил всех, сделав смелый прыжок в воду, чем сильно удивил Лиану и добавил веселья этому знаменательному дню.

Лиана ранее поделилась в одном из своих интервью, что их отношения начались после встречи на дне рождения их общего друга Дэна Гладкого, участника группы "Интонация". Она описывала их отношения как союз двух эмоциональных и многогранных личностей: "Мы похожи тем, что оба ценим искренность и простоту, но при этом мы кардинально разные. Я могу вспыхнуть, но быстро остыну, а у Артема — железные нервы, но если он разозлится, то это серьёзно".

Этот день стал началом новой главы в их жизни, объединив двух талантливых актеров, готовых вместе преодолевать все трудности и радоваться каждому моменту жизни.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани турагент угрожает клиентам и не возвращает деньги

Интересное в Казани

день назад

Риэлторы уже давно это делают: как купить квартиру и получать от нее стабильный доход

обработка от тараканов в москве кака называется

Новости Казани

день назад

ТЦ «Бахетле» в Казани взяли в ипотеку на 10 лет

Интересное в Казани

2 дня назад

Потомки ханов Золотой Орды: как узнать, есть ли в родословной выдающиеся предки

ремонт алюминиевых радиаторов в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

7 часов назад

В поддержку Курской области в Челнах отменили салют на день города

Новости Татарстана

день назад

Ирина Волынец высказалась о трагедии в Лениногорском районе

Новости Казани

день назад

В Казани Hyundai на скорости сбил 40-летнего велокурьера

Новости Казани

день назад

В Казани ограничения движения на улице Фатыха Амирхана продлятся до 30 сентября

Новости Татарстана

день назад

Антисанитария зафиксирована в 793 лагерях РТ
Новости Татарстана
7 часов назад

Татарстан заработал 27,6 млрд рублей от продажи молока

В первом полугодии 2024 года Татарстан заработа...

Новости Татарстана

8 часов назад

Резкий рост цен на бензин в Татарстане

Новости Татарстана

8 часов назад

Тенденции на российском автомобильном рынке

Новости Татарстана

8 часов назад

Жители Проспекта Победы выступили за озеленение и против нарушений спокойствия

Новости Татарстана

8 часов назад

Казанский Особняк обретет новую жизнь после реставрации
В Казани стартует марафон уличных библиотек
Новости Татарстана
7 часов назад

В Казани стартует марафон уличных библиотек

Новости Татарстана

9 часов назад

Сосед-насильник предстанет перед судом в Татарстане

Новости Татарстана

9 часов назад

Авария на трассе Казань — Оренбург

Новости Татарстана

13 часов назад

Казань инвестирует 935 млн рублей в капитальный ремонт электрических сетей
Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 ж...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани
Валентина Мубаракшина вырастила гигантскую тыкв...
Новости Татарстана
7 часов назад

Валентина Мубаракшина вырастила гигантскую тыкву в 78 лет