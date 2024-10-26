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Звезда «Холопа» сбросила 17 кг ради роли

Знаменитая актриса Ольга Дибцева открыто подели...

pikselyi.ru

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Знаменитая актриса Ольга Дибцева открыто поделилась в своем блоге удивительным опытом трансформации своего тела всего за четыре месяца после родов, сбросив 17 кг ради новой роли в сериале "Нереалити". Ее вызов начался еще в роддоме, когда продюсер проекта предложил ей сложную роль, требующую от актрисы не только актерского мастерства, но и определенной физической формы.

От диет к устойчивости веса

Дибцева, которая всегда критически относилась к своей внешности и фигуре, призналась, что ранее постоянно перепробовала множество диет, часто срываясь и вновь набирая вес. Однако сейчас актриса смогла преодолеть привычку заедать стресс и усталость, что она считает своим значительным достижением. "Хотелось бы похудеть на 30 кг сразу после родов, но это нереально за такой короткий срок", — говорит Ольга, подчеркивая важность реалистичного подхода к восстановлению своего тела.

Личная жизнь и новые вызовы

Ольга Дибцева также открылась о своих личных испытаниях. В феврале 2024 года она второй раз стала матерью, родив дочь от своего возлюбленного Евгения. Восстановление после родов дается ей тяжело, но актриса не скрывает этого, подчеркивая, что сейчас ее радует стабильный вес без резких колебаний.

К сожалению, в личной жизни Ольги не все так гладко. После развода с бизнесменом Романом Бочаровым в 2023 году, с которым у нее есть дочь Серафима, актриса столкнулась с необходимостью вести судебные тяжбы за право на ребенка. Она признается, что пока не готова делиться деталями этой сложной ситуации.

Заключение

Трансформация Ольги Дибцевой после родов и ее откровения о борьбе с изменениями в весе вдохновляют на реализм и принятие себя. Ее история является примером не только актерской отдачи ради искусства, но и материнской силы, с которой она сталкивается с жизненными испытаниями, пишет kino.mail.ru.

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