Звезда «Большой перемены» прокомментировал слухи о своей госпитализации
laminarts.ru
Известный российский актер Александр Збруев, чье имя ассоциируется с культовыми советскими фильмами такими, как «Большая перемена» и «Ты у меня одна», недавно стал объектом ложных слухов о своем здоровье. Сообщения о его госпитализации с приступами удушья, которые распространял Telegram-канал Shot, оказались не соответствующими действительности.
В ответ на эти слухи актер быстро вышел на связь с прессой, чтобы лично прокомментировать ситуацию. В беседе с журналистами «Абзаца» Збруев подтвердил, что он находится дома и чувствует себя хорошо.
«Все в порядке, не волнуйтесь, это фейк. Я дома», — заверил актер, опровергая все слухи о своей госпитализации.
Эти слухи появились в контексте сообщений о его предполагаемом нахождении в больнице имени Боткина, однако, как выяснилось, это информация не имела под собой никакой основы.
Ситуация с Александром Збруевым является ярким примером того, как быстро и легко ложные сообщения могут распространяться среди общественности, особенно когда речь идет о здоровье известных личностей. Это напоминает о важности проверки любой информации перед ее распространением, даже если она исходит из обычно надежных источников, пишет kino.mail.ru.
Збруев, продолжая свою творческую деятельность и общественную жизнь, остается активным и полным сил, и его фанаты могут быть спокойны за здоровье любимого актера.
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