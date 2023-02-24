Жуткий советский обычай: сегодня такое можно увидеть только в жестком хорроре, но никак не в жизни

Назван страшный советский обычай, который сегодня можно увидеть только в фильме ужасов

После распада СССР многие советские традиции, казавшиеся вполне обычными, ушли в прошлое. Сегодня они и вовсе кажутся дикими и жуткими. Одна из таких традиций - фотографировать покойника на похоронах для семейного альбома, а также необходимость на прощании целовать его в лоб или в губы.

Без фотографа не обходились похоронные ритуалы, напоминает "Киноафиша". Крупным планом снимали как самого покойника, так и безутешных родственников, пришедших проводить его в последний путь. Считается, что эта традиция берет свое начало в 19 веке. В период гражданской войны фото с похорон погибших героев и вовсе печатали в газетах. Ушел же этот страшный обычай из жизни россиян только в конце 20-го столетия.

Есть и другая советская традиция, связанная с похоронами, и касается она музыкального сопровождения. Раньше похоронный марш прямо во дворах жилых домов играл настоящий оркестр, что заставляло жителей многоэтажек плотнее закрывать окна от душераздирающих звуков.

