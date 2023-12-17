Жуткая погода на 12 дней: синоптики резко поменяли прогноз

По словам метеорологов, погода в середине декабря 2023 года будет довольно переменчивой. Ежедневно будут происходить погодные изменения, которые будут приносить новые неожиданности и неприятности во многих регионах страны.

Центральные и Поволжские территории Российской Федерации ожидает мощная серия атлантических циклонов, которые подарят жителям страны огромное количество осадков в виде снега. Однако, снегопады - это лишь часть климатического кошмара, поскольку вместе с ними температура будет колебаться от минуса до плюса, вызывая образование льда на дорогах.

По данным Gismeteo, в столице Татарстана в субботу, 16 декабря, начнется сильный снегопад, который продлится 12 дней подряд. За этот период ожидается выпадение примерно 29,6 миллиметров осадков, тогда как месячная норма для декабря составляет 50 мм. Особенно рекордными по количеству снега будут 20 и 26 декабря.

Стоит отметить, что уже через неделю снег будет активно таять и ночью снова замерзать, из-за стабильных перепадов температуры от -7 до +2 градусов.