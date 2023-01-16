Журналист Зарубин опубликовал кадры со странной реакцией Зеленского на слова Путина о статусе Донбасса

Российский журналист, сотрудника канала "Россия-1" Павел Зарубин показал кадры, которые снял на мобильный телефон во время проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и Германия". Саммит проводился в Париже в декабре 2019 года.

"Про Зеленского у меня есть одно личное воспоминание. Эти кадры я снял сам на мобильный телефон в Париже в 2019 году. То, как вел себя Зеленский, когда слышал слова о минских соглашениях и призывы к миру", - написал Зарубин.

На кадрах видно, что Зеленский улыбается во время речи российского президента Путина, в которой Владимир Владимирович напоминает об отдельном статусе регионов Донбасса в рамках минских соглашений.